Патрик: представители «Нью-Джерси» были очень дружелюбны на собеседовании

Один из главных фаворитов драфта НХЛ 2017 года Нолан Патрик рассказал о встрече с представителями «Нью-Джерси». Хоккеист за неделю встретится ещё с 13 руководителями клубов.

«Представители клуба были очень дружелюбны. Они спросили, что для меня важнее всего – быть лучшим бомбардиром или выиграть игру. Ответ был очевиден – выиграть игру. Я конкурентоспособный человек и ненавижу проигрывать, поэтому очевидно, что ты хочешь приносить как можно больше пользы, но если ты не наберёшь очков и твоя команда выиграет, я буду счастлив», – передаёт слова Патрика официальный сайт Национальной хоккейной лиги.