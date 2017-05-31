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Защитник Виктор Антипин прибыл в расположение «Баффало»

31 мая 2017, среда. 18:45. Хоккей

Защитник Виктор Антипин прибыл в расположение «Баффало Сэйбрз» и сходил на экскурсию по стадиону команды НФЛ «Баффало Биллз».

Россиянин, ранее выступавший за магнитогорский «Металлург», подписал с «клинками» контракт на один сезон. 24-летний хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Магнитки» (2014, 2016). В прошлом сезоне Антипин сыграл в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 24 (6+18) очка. Кроме того, в 18 играх плей-офф на его счету 11(7+4) очков. В 10 матчах чемпионата мира—2017 защитник отметился четырьмя результативными передачами.

Генменеджер «Баффало»: Антипин идеально подходит под нашу концепцию обороны

Фото можно посмотреть в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».

Источник: Официальный сайт "Баффало Сэйбрз" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
31 мая 2017, среда
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