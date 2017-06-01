Лукин: Локтионов и Кадейкин пока не приняли контрактных предложений «Локомотива»

Генеральный менеджер «Локомотива» Юрий Лукин прокомментировал ситуацию с контрактами нападающих Андрея Локтионова и Александра Кадейкина. Оба форварда после окончания сезона стали ограниченно свободными агентами, и для того, чтобы сохранить их, ярославскому клубу достаточно повторить условия, которые предложат другие команды.

«Мы сделали предложения Локтионову и Кадейкину по новым контрактам. Оба хоккеиста этих предложений на данный момент не приняли. Но и документов от других клубов тоже не приносили», — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

27-летний Локтионов в прошедшем сезоне провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, набрав 27 (12+15) очков. В 15 играх плей-офф Локтионов отметился 12 (4+8) баллами за результативность. 23-летний Кадейкин сыграл в прошлом сезоне в 56 матчах, забив 9 шайб и отдав 10 передач. В 15 матчах плей-офф он набрал 4 очка (2+2) по системе гол+пас.