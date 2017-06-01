Салливан: гол Малкина — это гол настоящего бомбардира

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал гол российского нападающего Евгений Малкина, который помог его команде обыграть «Нэшвилл Предаторз» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Наши игроки очень уважают Евгения за то, каким игроком он является, а также за то, какой он товарищ по команде. Его игра говорит сама за себя. Он может решить исход матча одним или двумя бросками. Гол Евгения достоин настоящего бомбардира», — приводит слова Салливана пресс-служба «Питтсбурга».