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Салливан: гол Малкина — это гол настоящего бомбардира

1 июня 2017, четверг. 18:52. Хоккей

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал гол российского нападающего Евгений Малкина, который помог его команде обыграть «Нэшвилл Предаторз» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Наши игроки очень уважают Евгения за то, каким игроком он является, а также за то, какой он товарищ по команде. Его игра говорит сама за себя. Он может решить исход матча одним или двумя бросками. Гол Евгения достоин настоящего бомбардира», — приводит слова Салливана пресс-служба «Питтсбурга».

Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл» во 2-м матче финальной серии
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин Майк Салливан
Новости. Хоккей
1 июня 2017, четверг
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