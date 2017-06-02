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«Кузня»: сделали Семёнову квалификационное предложение, стандартная процедура

2 июня 2017, пятница. 10:18. Хоккей

Новокузнецкий «Металлург» выступил с заявлением по поводу прав на нападающего Кирилла Семёнова. Президент «Авангарда» Владимир Шалаев сообщил, что клуб хочет вернуть Семёнова из новокузнецкого «Металлурга» и вынужден обратиться по этому поводу в арбитраж. По словам функционера, новокузнецкий клуб решил «поторговать игроком».

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«Накануне президент «Авангарда» Владимир Шалаев через СМИ сообщил, что нападающий Кирилл Семёнов, в декабре 2015 года в результате обмена перешедший из омского клуба в «Металлург», сейчас, после завершения сезона-2016/17, должен гарантированно вернуться из Новокузнецка в «Авангард». Владимир Тимофеевич Шалаев ссылается на «документы от предыдущего руководства «Металлурга». Но давайте разберёмся в ситуации.

У Кирилла Семёнова 30 апреля 2017 года закончился контракт с «Металлургом». Нападающий, выступая за новокузнечан в чемпионате КХЛ, стал одним из лидеров команды, её лучшим бомбардиром в сезоне-2016/17 и впервые в карьере получил вызов в расположение олимпийской сборной России. Новокузнецкий хоккейный клуб был и далее заинтересован в услугах Семёнова. «Металлург» вёл переговоры о новом контракте с Кириллом, но о подписании соглашения стороны на тот момент не договорились.

«Металлург», чтобы всё-таки постараться сохранить Кирилла Семёнова в команде, сделал нападающему, находящемуся в статусе ограниченно свободного агента, соответствующее квалификационное предложение исходя из регламента КХЛ — это абсолютно стандартная процедура. Предлагать Семёнову более выгодный контракт, чем «Металлург», официально не стал ни один из клубов Континентальной хоккейной лиги. Хотя тот же «Авангард» мог это сделать вполне», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

Шалаев: «Кузня» решила поторговать Семёновым, «Авангард» будет за него судиться
Источник: Официальный сайт ХК "Металлург" (Новокузнецк) Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Авангард ХК Металлург Нк Владимир Шалаев Кирилл Семёнов
Новости. Хоккей
2 июня 2017, пятница
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