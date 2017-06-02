В МВД РФ объяснили причину обысков в офисе московского «Динамо»

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала об обысках в офисе хоккейного клуба «Динамо» Москва.

В офисе «Динамо» М прошёл обыск из-за письма в адрес министра МВД о хищениях

«Сотрудниками УЭБиПКГУ МВД России по Московской области проводится доследственная проверка по заявлению руководства ООО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва» по фактам возможных незаконных действий, связанных с присвоением денежных средств общества «Динамо». В том числе полученных от оказания различных услуг, предоставления в аренду ледовых площадок.

С целью проверки фактов, указанных в заявлении, проведены осмотры тренировочной базы «Новогорск» и АНО «Объединённый хоккейный клуб «Динамо». В ходе мероприятия изъяты документы об оказании услуг по предоставлению в аренду ледовой площадки, документы по договорным отношениям, кассовые документы по оприходованию и расходованию наличных денежных средств.

В настоящее время в рамках доследственной проверки проводится изучение и оценка данных документов на предмет наличия возможных признаков противоправной деятельности», — цитирует Волк официальный сайт МВД.

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