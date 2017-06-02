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ЦСКА подтвердил переход Мамина во «Флориду»

2 июня 2017, пятница. 13:38. Хоккей

ЦСКА на своём официальном сайте подтвердил, что нападающий Максим Мамин покинул московскую команду и перешёл в команду НХЛ «Флорида Пантерз».

Нападающий ЦСКА Мамин подписал контракт с «Флоридой»

Мамин является воспитанником «армейского» клуба. На счету игрока 47 (24+23) очков в 171 матче за ЦСКА в КХЛ, 103 (36+67) очка в 181 матче за «Красную Армию» в МХЛ и 6 (4+2) очков в 9 матчах за «Звезду» в ВХЛ.

Вместе с «Красной Армией» Мамин дважды становился серебряным призёром МХЛ. В составе ЦСКА хоккеист стал чемпионом России в 2015 году и серебряным призёром в 2016 году, серебряным (2016) и бронзовым (2015) призёром КХЛ, а также трижды подряд становился обладателем Кубка континента им. В.В. Тихонова (2015-2017). По итогам сезона-2014/15 игрок получил Приз Алексея Черепанова как лучший новичок КХЛ.

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Источник: Официальный сайт ХК ЦСКА Сообщить об ошибке
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Флорида Пантерз ХК ЦСКА Максим Мамин
Новости. Хоккей
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