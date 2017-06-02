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«Кузня» предлагает Семёнова «Ак Барсу», «Магнитке» и «Салавату» за 90 млн рублей

2 июня 2017, пятница. 13:54. Хоккей

Как стало известно «Чемпионату», новокузнецкий «Металлург» планирует выручить за Кирилла Семёнова около 90 млн рублей. Клуб, покинувший КХЛ по решению совета директоров, выставил своего лучшего бомбардира на продажу. Претендентами на Семёнова являются «Салават Юлаев», «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург».

5 июня состоится заседание дисциплинарного комитета КХЛ по «делу Семёнова»

Вокруг Семёнова разгорелся спор между «Металлургом» и «Авангардом». Владимир Шалаев обвинил Сергея Зиновьева в том, что тот отказывается возвращать форварда, несмотря на имеющиеся у омского клуба документы, подтверждающие права на него.

Беспредел Зиновьева. «Кузня» напоследок ударит по скрытой аренде?
Новокузнецкий «Металлург» отказывается возвращать Кирилла Семёнова в «Авангард». Исключённый из КХЛ клуб может искоренить скрытую аренду.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Ак Барс ХК Металлург Мг ХК Металлург Нк ХК Салават Юлаев
Новости. Хоккей
2 июня 2017, пятница
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