Сергачёв: люблю вас, парни! Мы чемпионы!

Защитник «Виндзора» и «Монреаль Канадиенс» Михаил Сергачёв поздравил партнёров по команде с победой в Мемориальном кубке.

«Люблю вас, парни! Мы чемпионы», — написал Михаил на своей странице в «Инстаграме».

Мемориальный кубок вручается победителю Канадской хоккейной лиги (CHL). Он разыгрывается ежегодно между четырьмя командами: клубом-хозяином соревнований (каждый год разный) и победителями трёх подлиг CHL — Хоккейной лиги Онтарио (OHL), Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) и Западной хоккейной лиги (WHL). В этом году трофей разыгрывался в 99-й раз. Сергачёв стал шестым россиянином обладателем Мемориального кубка.