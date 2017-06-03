Сиссарелли: я фанат Гюнцеля, будет здорово, если он побьёт мой рекорд

Канадский хоккеист Дино Сиссарелли пожелал нападающему «Питтсбург Пингвинз» Джейку Гюнцелю побить его рекорд по голам среди новичков в одном плей-офф. 22-летний Гюнцель имеет в активе 12 шайб, и чтобы повторить рекорд, ему надо забить ещё две.

«Рекорды устанавливают, чтобы их бить. Я фанат Гюнцеля. Если кто-то побьёт мой рекорд, будет здорово, если это будет кто-то, кто начинал там же, где я (Гюнцель вырос в Миннесоте, а Сиссарелли установил рекорд в качестве игрока „Миннесоты Норт Старз“. — Прим. „Чемпионата“). У него потрясающие инстинкты, этому не научишь.

Уверен, что относительно небольшой рост не беспокоит его так же, как не беспокоил меня. Наоборот, это только подливает масла в огонь, добавляет мотивации доказать всем, что ты можешь», — приводит слова Сиссарелли официальный сайт НХЛ.