Арвидссон: «Нэшвиллу» не хватает Джохансена, но надо справляться без него

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Виктор Арвидссон отметил, что команде не хватает Райана Джохансена, который получил травму в третьем раунде с «Анахайм Дакс» и не играет в финале Кубка Стэнли. «Хищники» проигрывают «Питтсбург Пингвинз» со счётом 0-2.

«Конечно, нам не хватает Райана Джохансена, он великолепный игрок. У нас с ним была отличная химия. Мы просто должны смириться, что его больше нет в составе. Надо справляться без него. Мы по-прежнему создаём много моментов, но уже не так часто забиваем», — цитирует Арвидссона Yahoo Sports.