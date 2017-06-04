Гюнцель — второй новичок в истории плей-офф НХЛ, забивавший в 3 матчах финала

Нападающий действующего обладателя кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (1:5, 2–1 в серии) забросил шайбу.

«Нэшвилл» разгромил «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли

22-летний американский форвард стал вторым новичком в истории Кубка Стэнли, забившим в трёх первых матчах решающей серии. Ранее в 1981 году этого добился Дино Сиссарелли.

В первом матче с «Хищниками» (5:3) Гюнцель забросил одну шайбу, во втором (4:1) – две. В общей сложности в 22 матчах текущего плей-офф на его счету 20 (13+7) очков.