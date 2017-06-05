Вайсфельд: «Кузня» предложила нам обмен Семёнова, но КХЛ его пока не одобрила

Генеральный менеджер уфимского «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал обмен нападающего Кирилла Семёнова из «Кузни».

«Кузня»: обменяли Семёнова в «Салават», «Авангард» пытался затянуть переговоры

«Лига пока не одобрила нам обмен Кирилла Семёнова. Новокузнецк предложил провести эту сделку, мы на неё согласились. Теперь у лиги возникли какие-то вопросы, сейчас их решают. Мы в свою очередь отдадим «Металлургу» нескольких молодых ребят. Как только лига ратифицирует переход, сразу назовём их имена», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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