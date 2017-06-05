Ферраро: нельзя допускать, чтобы и Кросби, и Малкин обходились без бросков

Комментатор TSN Рэй Ферраро порассуждал на тему низкой результативности форвардов «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби в финальной серии плей-офф НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (2-1).

«У Сидни Кросби один гол в последних 19 матчах финала Кубка Стэнли. И это удивительное достижение Джейка Гюнцеля – у него больше голов в финале Кубка Стэнли, чем у Кросби. Мы говорили перед этим финалом, что единственное, чего пока не было в карьере Сидни, – это доминирующей игры в финале Кубка Стэнли. В третьем матче Кросби был выключен из игры. Он ни разу не использовал свое мощное катание, чтобы убрать защитника и создать голевой момент. Удивительно, насколько неэффективно выглядел Сидни.

Если «Питтсбург» хочет выиграть эту серию, им нельзя допускать, чтобы и Кросби, и Малкин обходились без бросков в створ ворот», — отметил Ферраро.