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Ферраро: нельзя допускать, чтобы и Кросби, и Малкин обходились без бросков

5 июня 2017, понедельник. 16:36. Хоккей

Комментатор TSN Рэй Ферраро порассуждал на тему низкой результативности форвардов «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби в финальной серии плей-офф НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (2-1).

«У Сидни Кросби один гол в последних 19 матчах финала Кубка Стэнли. И это удивительное достижение Джейка Гюнцеля – у него больше голов в финале Кубка Стэнли, чем у Кросби. Мы говорили перед этим финалом, что единственное, чего пока не было в карьере Сидни, – это доминирующей игры в финале Кубка Стэнли. В третьем матче Кросби был выключен из игры. Он ни разу не использовал свое мощное катание, чтобы убрать защитника и создать голевой момент. Удивительно, насколько неэффективно выглядел Сидни.

Если «Питтсбург» хочет выиграть эту серию, им нельзя допускать, чтобы и Кросби, и Малкин обходились без бросков в створ ворот», — отметил Ферраро.

Малкин и Кросби впервые не нанесли ни одного броска в створ в игре плей-офф
Источник: TSN Сообщить об ошибке
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Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин Сидни Кросби
Новости. Хоккей
5 июня 2017, понедельник
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