Подано 277 заявок на участие в реалити-шоу «Сибири», регистрация только началась

«Сибирь»сообщила, что 277 человек уже подали заявку на участие в реалити-шоу. Об этом клуб сообщает в своём «твиттере».

Ранее «Сибирь» объявила о запуске первого в истории российского хоккея реалити-шоу «Хочу в «Сибирь». В течение месяца отберут 12 лучших участников проекта, с которыми будут работать ветеран новосибирского хоккея, заслуженный тренер Беларуси Виталий Стаин и экс-капитан «Сибири» Сергей Климович. Главный приз проекта – однодневный контракт с ХК «Сибирь». Тройка лучших из 12 претендентов примет участие в мастер-шоу ХК «Сибирь» на Дне болельщика 10 августа.



Желающие принять участие в проекте должны пройти регистрацию на сайте ХК «Сибирь» с 5 по 30 июня с соблюдением минимально необходимых условий. Далее отбор будет производиться в 3 этапа.