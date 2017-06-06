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Подано 277 заявок на участие в реалити-шоу «Сибири», регистрация только началась

6 июня 2017, вторник. 09:15. Хоккей

«Сибирь»сообщила, что 277 человек уже подали заявку на участие в реалити-шоу. Об этом клуб сообщает в своём «твиттере».

Ранее «Сибирь» объявила о запуске первого в истории российского хоккея реалити-шоу «Хочу в «Сибирь». В течение месяца отберут 12 лучших участников проекта, с которыми будут работать ветеран новосибирского хоккея, заслуженный тренер Беларуси Виталий Стаин и экс-капитан «Сибири» Сергей Климович. Главный приз проекта – однодневный контракт с ХК «Сибирь». Тройка лучших из 12 претендентов примет участие в мастер-шоу ХК «Сибирь» на Дне болельщика 10 августа.

Желающие принять участие в проекте должны пройти регистрацию на сайте ХК «Сибирь» с 5 по 30 июня с соблюдением минимально необходимых условий. Далее отбор будет производиться в 3 этапа.

«Сибирь» объявила о запуске реалити-шоу
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Сибирь
Новости. Хоккей
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