«Йокерит» сыграет со СКА в старейшем публичном парке Хельсинки

Финский клуб Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» сообщил о месте проведения матча под открытым небом с действующим обладателем Кубка Гагарина питерским СКА. Как сообщает официальный сайт финской команды, матч пройдёт в парке «Кайсаниеми». Вместимость составит 18 тыс. человек. Ранее КХЛ сообщила, что команды сыграют 2 декабря 2017 года.

Матч «Йокерит» — СКА на открытом воздухе состоится 2 декабря

Парк «Кайсаниеми» — старейший публичный парк Хельсинки. Основан в 1812 году. Парк назван в честь трактирщицы Кайсы Валлунд, открывшей здесь в 1827 буфет с прохладительными напитками.