Коваленко: «Барыс» не попадает в список должников КХЛ, из «Амура» не обращались

Глава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию с задолженностями по зарплатам и премиям в ряде команд.



«Московское «Динамо», «Слован», «Адмирал» — из года в год должники не меняются. Это самые проблемные клубы. Хоккеисты обращались в профсоюз, интересовались дальнейшими действиями команд в отношении выплат и какие принимаются решения. Радует, что теперь в этот список не попадает «Барыс». На прошлой неделе мы общались с астанинцами в письменной форме. Профсоюзу пришёл ответ, что долги по зарплатам и премиальным полностью закрыты. Тренеры «Барыса» это подтвердили.

12 клубов КХЛ имеют долги, у «Адмирала» за три месяца, у «Слована» — за четыре

ХК «Сочи» в конце апреля закрыл все прошлые задолженности. Оставалось погасить один за месяц, после чего хоккеисты южного клуба с нами не связывались. Что касается хабаровского «Амура», то по нему информации нет. Опять же, никаких обращений от игроков. Либо в команде уже решают проблему, либо ребята ждут. Хочу подчеркнуть, что мы всегда работаем по заявлению игроков. Если его нет, значит, хоккеистов всё устраивает. Мы делаем выводы: нет тела, нет дела», — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.