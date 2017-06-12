Хёрнквист: это лучший момент, который только мог произойти

Форвард «Питтсбурга» Патрик Хёрнквист прокомментировал свой решающий гол в финале розыгрыша Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (4-2, 2:0 в шестом матче серии). Команда выиграла свой второй трофей подряд и пятый в истории клуба.



Примечательно, что шведский хоккеист огорчил свою бывшую команду, которая к тому же задрафтовала его.



«Лучший момент, который только мог произойти. Это то место, где я дольше всего играл, и вот я забил этот гол и выиграл Кубок. Но это победа всей команды. Это был потрясающий, особенный сезон», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли Отменённый чистый гол «Нэшвилла», победная шайба Хёрнквиста, «сухарь» Мюррея и «Конн Смайт» Кросби – таким стал последний матч сезона.