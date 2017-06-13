Гарбутт: слышал много хорошего о ХК «Сочи», стереотипов о России у меня нет

Нападающий Райан Гарбутт прокомментировал переход в ХК «Сочи» и выразил уверенность, что восстановится от травмы, полученной в прошлом сезоне, к началу нового чемпионата.

«Я слышал много хорошего о городе и команде, поэтому очень рад приехать и попробовать свои силы в новом клубе. С нетерпением жду встречи с Сергеем Зубовым, готов работать с ним так же, как и со всеми главными тренерами, у которых я играл.

Я получил хорошие отзывы от своих друзей из Виннипега, которые играли в КХЛ. Раньше я никогда не был в России, поэтому у меня нет каких-то стереотипов или предвзятого отношения к вашей стране. До подписания контракта я консультировался со своими агентами Скоттом Нортоном и Андреем Матвеевым, а также со своими близкими друзьями Найджелом Доусом и Дастином Бойдом, которые много лет играют в Астане.



Я всегда играю в хоккей с большим количеством эмоций, привык играть тяжело в каждом матче. Является ли это тем фактором, из-за которого игроки в КХЛ будут бояться против меня играть – пока не знаю, посмотрим.



Восстановлюсь ли я после травмы к началу сезона? В последние четыре месяца я занимаюсь с физиотерапевтами в Северной Америке. Уверен, что к началу сезона в КХЛ буду полностью готов", — цитирует Гарбутта пресс-служба клуба.