Костин: хочу играть в Северной Америке за клуб с опытными и сильными хоккеистами

Нападающий Клим Костин, который будет участвовать в драфте НХЛ 2017 года, сообщил, что хотел бы в следующем сезоне играть в Северной Америке. Большую часть прошедшего сезона нападающий московского «Динамо» пропустил из-за тяжёлой травмы.

«Я бы хотел выступать за команду, в которой есть опытные и очень сильные игроки, которые могут научить меня чему-то и у которых я могу перенять мудрость и мастерство.



Конечно, психологически сначала было просто очень тяжело, когда получил травму. Но я сразу отбросил все негативные эмоции и заменил их позитивными, после чего дела пошли на лад.

Я вижу в себе силового форварда, по манере игры похожего на Лайне. Он техничный игрок, который любит маневрировать и вести игру за счёт своих габаритов. Но я надеюсь, что мой бросок даже лучше", — приводятся слова Костина на официальном сайте НХЛ.