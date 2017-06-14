Шеф-скаут НХЛ по Европе: Костин — полностью оснащённый игрок

Директор европейского бюро НХЛ по скаутингу Горан Стабб в преддверии драфта поделился мнением о 18-летнем форварде московского «Динамо» Климе Костине, занимающем первое место в рейтинге среди игроков, выступающих за пределами Северной Америки.



«Это практически полностью оснащенный игрок с хорошим сочетанием габаритов и мобильности, который обладает отличным набором движений и финтов. У него прекрасный бросок, но в то же время он не эгоистичен и может создавать моменты для партнеров.



У него отличный контроль шайбы, он эффективен при трафике. Он хорошо видит площадку, у него трудно отобрать шайбу. Он играет просто, но эффективно.



Осенью он показал очень хорошую комбинацию габаритов, контроля шайбы, катания и мощи», — сказал Стабб.

