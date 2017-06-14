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Шеф-скаут НХЛ по Европе: Костин — полностью оснащённый игрок

14 июня 2017, среда. 09:07. Хоккей

Директор европейского бюро НХЛ по скаутингу Горан Стабб в преддверии драфта поделился мнением о 18-летнем форварде московского «Динамо» Климе Костине, занимающем первое место в рейтинге среди игроков, выступающих за пределами Северной Америки.

«Это практически полностью оснащенный игрок с хорошим сочетанием габаритов и мобильности, который обладает отличным набором движений и финтов. У него прекрасный бросок, но в то же время он не эгоистичен и может создавать моменты для партнеров.

У него отличный контроль шайбы, он эффективен при трафике. Он хорошо видит площадку, у него трудно отобрать шайбу. Он играет просто, но эффективно.

Осенью он показал очень хорошую комбинацию габаритов, контроля шайбы, катания и мощи», — сказал Стабб.

Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
14 июня 2017, среда
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