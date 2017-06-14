Воропаев: Гарбутт не Кросби, но долго играл в НХЛ, к нам такие редко приезжают

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев прокомментировал переход в команду нападающего Райана Гарбутта и высказался о селекции клуба как таковой.

Гарбутт: слышал много хорошего о ХК «Сочи», стереотипов о России у меня нет

«На данный момент состав команды укомплектован, наоборот, по результатам сборов будем от кого-то отказываться. Петерссона в клубе не будет. Касательно Гарбутта — нельзя сказать, что вся команда будет выстраиваться вокруг него. Никакого маркетинга тут нет, это же всё-таки не Кросби. У него за 300 игр в НХЛ неплохая статистика. Такие игроки к нам редко приезжают. Это был один из первых ребят, кого мы подписали. Процесс подписания был обычный, пообщались. Мы знаем, чем можно заинтересовать игрока», — сказал Воропаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.