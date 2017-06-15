«Нэшвилл» обсудит продление контракта с Арвидссоном и Джохансеном

«Нэшвилл Предаторз» на следующей неделе начнёт переговоры о продлении контракта с нападающими Виктором Арвидссоном и Райаном Джохансеном.

«У нас есть несколько контрактов, с которыми нужно поработать. Самые примечательные — это Райан Джохансен и Виктор Арвидссон. Оба станут ограниченными свободными агентами 1 июля. Мы встретимся с ними на следующей неделе, у обоих один и тот же агент. Мы встретимся с ними на драфте НХЛ в Чикаго», — приводит слова генерального менеджера «Предаторз» Дэвида Пойла официальный сайт НХЛ.