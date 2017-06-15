Состав минского «Динамо» пополнил защитник из ECHL

Минское «Динамо» подписало контракт с защитником Романом Дюковым, информирует официальный сайт команды из Беларуси. Соглашение с 21-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.



В прошлом сезоне молодой игрок выступал за океаном в лиге ECHL за команду «Адирондак». В 56 матчах Роман отметился 17 (2+15) результативными баллами. На взрослом уровне в Беларуси Дюков выступал за минскую «Юность», в которой провёл 5 сезонов.



Также сегодня стало известно о подписании «Динамо» нового контракта с форвардом Амброжейчиком.

Дмитрий Амброжейчик подписал новый контракт с минским «Динамо»