Даути: все хотят играть в «Лифс», но тяжело жить в городе, где тебя везде узнают

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути рассказал, почему не все игроки соглашаются подписывать контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».



«Все игроки родом из Южного Онтарио втайне хотят играть за „Торонто“. У всех нас есть такая слабость. Мы все хотим играть здесь, особенно в этой команде, которая делает большой прогресс. Правда, есть одно но: очень тяжело жить в городе, где ты — настоящая знаменитость. Я избалован Лос-Анджелесом, тут я могу ходить куда захочу, и никто меня не узнает. Если бы я играл за „Лифс“, не знаю, смог бы привыкнуть к этому или нет. Думаю, это та проблема, почему ребята не заключают контракты с „Торонто“, — сказал Даути в эфире TSN.

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