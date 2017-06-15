Крэйг Беруби, Даниэль Ткачук и Дэвид Александер вошли в тренерский штаб «Блюз»

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг объявил, что в тренерский штаб Майка Йео вошли Крэйг Беруби, Даниэль Ткачук и Дэвид Александер.



Беруби в прошедшем сезоне работал в системе «Блюз», возглавляя фарм-клуб АХЛ, и показал с командой лучший результат с сезона-2009/10, набрав 101 очко в «регулярке». В НХЛ он ранее возглавлял «Филадельфию Флайерз» (2013-2015).



Ткачук помогал Беруби в фарм-клубе, а до этого тренировал команды хоккейной лиги Онтарио.



Александер, который стал новым тренером вратарей, последние четыре года работал в фарм-клубе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в АХЛ, который в прошедшем сезоне дошёл до финала.

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