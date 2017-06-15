Кравчук: Сергачёв сырой для НХЛ, а Друен – франкофон, это поможет в «Монреале»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал обмен защитника Михаила Сергачёва из «Монреаль Канадиенс» в «Тампа-Бэй Лайтнинг» на нападающего Джонатана Друена.

«Думаю, что головная боль была в Друене. Вы знаете эту историю, там же дошло до того, что ему не разрешили кататься в «Тампе», отправили в фарм-клуб, где он тоже бастовал, но пришёл к разумному решению и продолжил карьеру. Джонатан – франкофон, в Монреале это большой плюс, ему это поможет. В городе любят таких ребят, да и как форвард он сильный.

Скорее всего, обмен был в ультимативной форме. Видимо, в «Тампе» сказали, что получить за Друена хотят именно Сергачёва. Он ушёл под девятым номером в первом раунде драфта, кто в итоге выиграет от сделки – покажет время. Скажу честно: на сегодняшний момент Сергачёв сырой для НХЛ. Я видел, как он начинал. Неплохие задатки, больше заточен под атаку, но надо много работать над оборонительными действиями в своей зоне. Безусловно, Миша – талантливый хоккеист, но сырой. Будем следить, как пойдут его дела в «Тампе».

У Джона Купера сколачивается молодая команда, наподобие «Эдмонтона». Зная Стива Айзермана, который разбирается в психологии русских, он может создать клуб на базе российских игроков. Да, по ходу прошлого сезона «Тампа» обменяла в «Монреаль» Никиту Нестерова. Там была непонятная история. Или это поведение тренера, или что-то другое. Мише же я желаю удачи, чтобы у него пошло, как у Ивана Проворова в «Филадельфии». А в Монреале, могу вам сказать, будет очень много недовольных людей. Они отдали в «Нэшвилл» Пи Кей Суббэна, а теперь расстались с далеко не последним проспектом своей системы», — сказал Кравчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.