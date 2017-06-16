Палушай: спасибо минским болельщикам за поддержку, вы были великолепны

Нападающий Аарон Палушай заключил контракт со шведским клубом «Брюнес», финалистом последнего плей-офф. Американский хоккеист в своём «инстаграме» поблагодарил минских и шведских болельщиков.

Форвард Аарон Палушай перешёл в минское «Динамо»

«Спасибо всем поклонникам «Брюнеса» и SHL за тёплый приём в клуб и лигу. Не могу дождаться начала сезона!

Всем минским болельщикам — спасибо за поддержку за это короткое время. Вы были великолепны», — написал Палушай.

Во второй половине прошлого сезона Палушай выступал за минское «Динамо». В 20 матчах 27-летний нападающий набрал 12 (8+4) очков при показатели полезности «-2». Также он выступал на уровне КХЛ за «Автомобилист» и «Медвешчак».