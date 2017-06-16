Как сложится карьера Михаила Сергачёва в «Тампа-Бэй»?

«Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» произвели обмен, в результате которого Михаил Сергачёв стал игроком «молний», а состав «Канадиенс» пополнил Джонатан Друен.
Сергачёв в прошедшем сезоне дебютировал в НХЛ, однако затем был отправлен в юниорскую команду OHL «Виндзор», с которой в итоге завоевал Мемориальный кубок. Кроме того он выиграл бронзовые медали молодёжного чемпионата мира в составе сборной России.
«Монреаль» обменял Михаила Сергачёва в «Тампу», получив взамен Джонатана Друена
Как, по вашему мнению, сложится карьера российского защитника в «Тампа-Бэй»?
— Станет легендой клуба
— Будет ведущим защитником «молний»
— Не сможет закрепиться в составе и покинет «Тампу».