Нил: тренер «Оттавы» Ги Буше так и не дал мне шанса показать, что я могу играть

Нападающий Крис Нил прокомментировал нежелание «Оттавы Сенаторз» подписывать с ним новый контракт.



«Я уважаю генерального менеджера Пьера Дориона и его помощника Рэнди Ли. Думаю, если бы всё зависело от них, я бы остался. Но они предоставили выбор главному тренеру, поэтому я ухожу из команды. Не знаю, почему, но Ги так и не дал мне шанса показать, что я могу играть.



Даже до травмы меня несколько раз сажали в запас, тогда уже всё стало понятно. Я чувствую, что ещё могу играть и приносить пользу. Я хотел всю карьеру провести в „Оттаве“, но я всё понимаю, это бизнес. Видел, как это случалось с другими. Я всегда знал, что моё время тоже придёт», — цитирует Нила Ottawa Citizen.

«Оттава» не будет продлевать контракт с нападающим Крисом Нилом