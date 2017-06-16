Рутерфорд: «Питтсбург» приобретёт игроков, которые будут защищать остальных

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд рассказал, что планирует приобрести одного или двух игроков, которые бы защищали остальных от грубой игры соперников.



«Я тогда не был зол. Дело не в Сиде (Речь идёт о сотрясении мозга, которое Кросби получил после удара Нисканена в серии с „Вашингтоном“. — Прим. „Чемпионата“.). Я говорил про всех топ-игроков. Есть Макдэвид, Мэттьюс — все эти ребята, которые пришли в лигу после Сида. Силовые приёмы стали выходить за рамки. Они могут завершить карьеру игрока. НХЛ должна строже судить такие вещи.



Мы добавим в состав одного или двух игроков, которые будут защищать остальных. Это не так просто, потому что тренер Майк Салливан любит чередовать все четыре звена, нам надо найти парня, который бы мог постоянно играть. Надеюсь, у нас это получится», — цитирует Рутерфорда Pittsburgh Tribune Live.

Рутерфорд: если НХЛ не защищает таких звёзд, как Кросби, мы вернёмся в 1970-е