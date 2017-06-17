Лазутина: спортсмены должны тренироваться, а не выходить на забастовку

Советская и российская лыжница, пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный мастер спорта России, Герой Российской Федерации – Лариса Лазутина, прокомментировала сложившуюся ситуацию в «Динамо». Лазутина является главой родительского комитета СДЮШОР «Динамо».



«Тренировочным процессом должны заниматься спортсмены. Мы вас и пригласили, может, вы нам поможете, ситуация сложная, клуб с такой историей не может просто исчезнуть. Они отдали часть своей жизни этому виду спорта, и молодое поколение должно идти по их стопам – всё это не должно исчезнуть в один миг. Сейчас вакуум образовался, и нет ясности, спортсмены должны тренироваться, а не сидеть здесь, они должны получить ответ и ясно видеть, что происходит. Поэтому мы вышли сюда, чтобы сдвинуть всё с мёртвой точки», — передаёт слова Лазутиной корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.

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