Защитник «Оттавы» Фанёф отказал клубу в просьбе исключить пункт запрета обмена

Защитник «Оттавы Сенаторз» Дион Фанёф отказал руководству своей команды, которое просило его отказаться от пункта в контракте хоккеиста, который запрещает его обмен.



«Фанёф — профессионал, который много лет выступает в лиге. Мы хорошо с ним поговорили, это был настоящий мужской разговор. Клуб объяснил ему, почему он попросил отказаться от пункта запрета на обмен. Несмотря на отказ, моё уважение к Диону не изменилось. Он часть команды, и его решение говорит о том, что он хочет играть за „Сенаторз“, — цитирует Фанёфа Sportsnet.



32-летний защитник в прошедшем сезоне провёл 81 матч в регулярном чемпионате, набрав 30 (9+21) баллов за результативность. Фанёф также помог своей команде дойти до финала Восточной конференции, отметившись голом и четырьмя передачами в 19 играх плей-офф.

Фанёф: просьба «Оттавы» отказаться от запрета на обмен — часть бизнеса