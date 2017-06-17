«Аризона» близка к обмену вратаря Майка Смита в «Калгари»

«Аризона „Койотс“ и „Калгари Флэймз“ близки к заключению сделки, в результате которой вратарь Майк Смит пополнит состав „огоньков“, сообщает Sportsnet.



35-летний Смит являлся основным голкипером „койотов“ последние шесть сезонов, у него остаётся два года по контракту. В прошедшем сезоне он провёл 55 матчей, в которых одержал 19 побед с процентом отражённых бросков 91,4 и коэффициентом надёжноси 2,92. Ранее он выступал за „Тампа-Бэй Лайтнинг“ и „Даллас Старз“, на его счету 195 побед в 474 матчах НХЛ, процент отражённых бросков — 91,3, коэффициент надёжности 2,7.

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