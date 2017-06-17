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Агент Энстрёма: Тобиас сделал «Виннипегу» одолжение, но он не хочет в «Вегас»

17 июня 2017, суббота. 21:36. Хоккей

Хоккейный агент Калле Боден, представляющий интересы защитника «Виннипег Джетс» Тобиаса Энстрёма, сообщил, что, несмотря на решение хоккеиста отказаться от запрета на обмен перед грядущим драфтом расширения, он не хочет переходить в «Вегас Голден Найтс».

«Энстрём сделал клубу одолжение, отказавшись от запрета на обмен. Он любит Виннипег и „Джетс“ и хочет остаться. Он считает, что у команды светлое будущее, и хочет быть частью скорого успеха. Энстрём абсолютно точно не хочет переходить в „Вегас“!» — цитирует Бодена инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Защитник «Виннипега» Тобиас Энстрём отказался от запрета на обмен
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виннипег Джетс Вегас Голден Найтс
Новости. Хоккей
17 июня 2017, суббота
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