Агент Энстрёма: Тобиас сделал «Виннипегу» одолжение, но он не хочет в «Вегас»

Хоккейный агент Калле Боден, представляющий интересы защитника «Виннипег Джетс» Тобиаса Энстрёма, сообщил, что, несмотря на решение хоккеиста отказаться от запрета на обмен перед грядущим драфтом расширения, он не хочет переходить в «Вегас Голден Найтс».



«Энстрём сделал клубу одолжение, отказавшись от запрета на обмен. Он любит Виннипег и „Джетс“ и хочет остаться. Он считает, что у команды светлое будущее, и хочет быть частью скорого успеха. Энстрём абсолютно точно не хочет переходить в „Вегас“!» — цитирует Бодена инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Защитник «Виннипега» Тобиас Энстрём отказался от запрета на обмен