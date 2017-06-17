Треливинг: Смит — лучший вариант для «Калгари», он может тащить команду на себе

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг прокомментировал обмен вратаря Майка Смита из «Аризоны Койотс».



«Майк Смит может тащить команду на себе. Он любит соперничество и очень атлетичен и невероятно мотивирован. Я знаю этого игрока и на что он способен. Он великолепно играет клюшкой. Когда играешь против него, надо составлять специальный план, как действовать рядом с ним, учитывая его умение играть с шайбой.



Мы провели много времени, исследуя рынок, и пришли к выводу, что Майк — лучший вариант для нас. Мы понимаем, что ему уже 35, это принималось во внимание. Скажу одно — Майк — элитный спортсмен. Он здорово следит за собой, плюс он поздно стал основным вратарём. Условия его контракта нам подходят с учётом того, что у нас есть молодые вратари — Джон Гиллис, Давид Риттих, Тайлер Парсонс», — приводятся слова Треливинга на официальном сайте клуба.

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