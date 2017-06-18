Светлов: утратили традиции подготовки, молодёжь практически не тренируется

Олимпийский чемпион, чемпион мира Сергей Светлов порассуждал не таму нюансов и философии предсезонной подготовки в КХЛ.



«Мы растеряли лучшие традиции отечественного хоккея, но взяли на вооружение правила североамериканские. «Правило 50 дней» подходит разве что тем командам, которые поздно ушли на каникулы. Но ведь в лиге есть и полтора десятка команд, завершивших сезон в середине февраля или начале марта. Хоккеисты могут работать индивидуально? Ещё один миф, который мы увлечённо позаимствовали в НХЛ. За океаном собраны сливки мирового хоккея — и для них понятие индивидуальной подготовки действительно существует. Игроки среднего уровня могут расти прежде всего в коллективной работе. Хоккей — это не индивидуальная, а командная игра, в одиночку к ней не подготовишься! В функциональном плане работать в коллективе намного легче и эффективнее.



Ни один молодой хоккеист не состоится, если с марта до июля он не играет. Четыре месяца вне льда — приговор любому юниору. В советские времена с воспроизводством игроков не было проблем потому, что работала молодёжная вертикаль. Была сделана ставка на тренировочный процесс, на систему плавного перехода хоккеиста из одного возраста в другой. Согласен, в КХЛ нужно проводить по 60 матчей. Но большое количество игр и переездов на уровне юниорских команд вызывает массу вопросов, из-за этого молодёжь практически не тренируется.



Может, есть смысл не приравнивать не вышедшие в плей-офф команды к финалистам Кубка Гагарина. Многие российские тренеры очень прилично нагружают игроков в июле и августе — и на пик их команды выходят ближе ко второй половине чемпионата. Но есть категория тренеров, чаще всего иностранцев, которым важно удержаться в первые месяцы турнира, дать быстрый результат. Эти специалисты на предсезонке игроков практически не нагружают, команда на лёгкости входит в сезон. Хотя на самом деле стратегически эти команды просто деградируют. А потом мы говорим, что в нашей сборной нет конкуренции», — цитирует тренера Russia-Hockey.

Светлов: на нынешнем этапе развития КХЛ скрытая аренда даже необходима