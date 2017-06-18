«Нэшвилл» защитил Ернкрока от драфта расширения и защитит ещё семь игроков

Нападающий действующего чемпиона Западной конференции НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Калле Ернкрок попал в список защищённых от драфта расширения игроков. Об этом сообщил агент хоккеиста.

Также появились сведения, что клуб защитит в общей сложности восемь полевых игроков (включая четырёх защитников). Велись переговоры с новичком НХЛ «Вегас Голден Найтс» о сделке с условием невыбора Ернкрока или Джеймса Нила, но они не увенчались успехом. Существует большая вероятность, что Нил будет доступен для выбора «Вегасом».



Итоги драфта расширения Национальной хоккейной лиги будут подведены 21 июня.