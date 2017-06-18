Сборная России U16 выиграла турнир «Кубок Сириуса»

Юниорская сборная России U16 победила в хоккейном турнире образовательного центра «Сириус» в Сочи.
Помимо сборной России, в соревновании приняли участие сборные Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов и города Москвы. Команды провели 12 матчей. Второе место на «Кубке Сириуса» заняла команда Центрального федерального округа, бронзовый призёр — сборная Северо-Западного федерального округа.
По итогам турнира организаторы определили лучших игроков:
«Лучший бомбардир» – Егор Гурзанов (сборная СЗФО);
«Лучший нападающий» – Данил Гущин (сборная России U16);
«Лучший защитник» – Кирилл Стеклов (сборная ЦФО);
«Лучший вратарь» – Илья Чувилин (сборная СЗФО).