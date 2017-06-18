Голубович: юниорская сборная — молодцы, вижу несколько претендентов

Главный тренер юниорской сборной России U16 Сергей Голубович прокомментировал итоги Кубка Сириуса, на котором его команда одержала победу.



«Все ребята – молодцы, выложились по полной. Уже сейчас я уже вижу несколько претендентов, которых хотел бы пригласить на следующие сборы», — приводит слова Голубовича официальный сайт Федерации хоккея России.



Помимо сборной России, в соревновании приняли участие сборные Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов и города Москвы. Команды провели 12 матчей. Второе место на «Кубке Сириуса» заняла команда Центрального федерального округа, бронзовый призёр — сборная Северо-Западного федерального округа.

Сборная России U16 выиграла турнир «Кубок Сириуса»