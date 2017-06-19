Мартин Эрат продлил контракт с чешской «Кометой»

Нападающий Мартин Эрат, ранее выступавший за омский «Авангард», продлил контракт с чешской командой «Комета Брно», информирует Hokej. cz.



«Мы с семьёй долго думали, стоит ли куда-то переезжать, и в результате я решил продлить контракт с клубом. Несколько факторов повлияли на решение остаться здесь, и я бы даже мог завершить в „Комете“ карьеру», — прокомментировал продление контракта хоккеист.



В конце 2016 года в СМИ появилась информация, что «Авангард» хочет вернуть Эрата. В 40 матчах за омскую команду Эрат набрал 24 (5+19) очка при показателе полезности «+10».

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