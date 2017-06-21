Фолиньо: получить награды — огромная честь

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо прокомментировал выигрыш двух индивидуальных наград НХЛ – приза Марка Мессье и «Кинг Клэнси Трофи». 20 июня были вручены эти две награды и приз за благотворительность.

Ник Фолиньо стал обладателем «Кинг Клэнси Трофи» и приза Марка Мессье

«Признаюсь, мне не очень повезло в рулетку и автоматы во время пребывания на церемонии. Зато тут выиграл призы. Это огромная честь для меня и для моей жены. Я не был бы здесь без неё. Она очень меня поддерживает. Мы делаем всё вместе», – передаёт слова хоккеиста американской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.