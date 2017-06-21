Э. Карлссон: предыдущий опыт должен помочь мне при восстановлении от травмы

Капитан канадской команды Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Эрик Карлссон надеется быть в строю в августе. Недавно хоккеист перенёс операцию в связи с порванными связками на ноге. В плей-офф НХЛ сезона-2016/17 Карлссон играл с двумя повреждениями. Также игрок подвёл итоги сезона-2016/17.



Капитан «Оттавы» Карлссон перенёс операцию на порванных связках ноги

«Я не мог перенести вес на ногу во время игры в гольф после нашего вылета из плей-офф. Будем следить за моим состоянием день ото дня. У меня уже была травма ноги ранее, и я надеюсь, что этот опыт поможет мне при восстановлении.

Сезон подошёл к концу, и пока я могу не волноваться насчёт того, когда снова смогу кататься. Намерен добиться абсолютной готовности играть на том уровне, на каком хочу.

Мы были очень близко к финалу розыгрыша Кубка Стэнли. Мы вправе гордиться собой и тем, что команда сделала. Это мотивация пройти дальше в следующем сезоне. Этот опыт должен помочь нашей команде», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.