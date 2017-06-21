Вице-президент НХЛ по маркетингу: новая форма — шаг вперёд для лиги

Исполнительный вице-президент НХЛ по маркетингу Брайан Дженнигз прокомментировал подписание лигой контракта на создание игровой формы по новой технологии. Как сообщается, новая технология свитеров делает их легче, крепче, они лучше «дышат». Также командам поставят комплекты тренировочной формы.



«Это серьёзный шаг вперёд. Годовой оборот Adidas составляет $ 20 млрд. Мы сотрудничаем в плане дизайна, разработки материалов. Всё это поможет хоккеистам повысить уровень игры», — приводит слова Дженнигза официальный сайт лиги.

НХЛ и adidas представили форму всех клубов лиги на сезон-2017/18