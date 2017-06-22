Евгений Малкин назвал Марка-Андре Флёри, ушедшего в «Вегас», своим MVP

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после драфта расширения, на котором вратарь команды Марк-Андре Флёри перешёл в «Вегас Голден Найтс», опубликовал фото в свитере с номером голкипера — 29, на котором вместо фамилии написано «Мой MVP». Малкин и Флёри играли вместе 11 лет и завоевали с «пингвинами» три Кубка Стэнли. Флёри принадлежат клубные рекорды по победам и сухим матчам.

«Грустный день», — прокомментировал фото россиянин.

«Вегас» сформировал состав на драфте расширения

Фото также можно посмотреть в официальном аккаунте Малкина в «Твиттере».