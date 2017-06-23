Генменеджер «Эдмонтона»: обменяли Эберле, чтобы расчистить платёжку

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Питер Чиарелли высказался по поводу ситуации с ограниченно свободным агентом Леоном Драйзайтлем и прокомментировал обмен форварда Джордана Эберле в «Нью-Йорк Айлендерс» на Райана Строума.



«Мы повторим любое хищническое предложение, которое ему сделают.

Обмен Эберле? Нам нужно было расчистить платёжку для подписания как Макдэвида, так и Драйзайтля. Бывают моменты, когда возникают варианты таких сделок, и нужно действовать. Мы чувствовали, что это усилит нашу команду. Райан стоит не столько, сколько Джордан, но у него есть данные, которые, как мы считаем, могут помочь в нашем дивизионе. Это парень с хорошими габаритами и кистевым броском. Думающий игрок, способный играть и в центре, и на краю», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.