«Северсталь» объявила о переходе защитников Корнеева и Калашникова

«Северсталь» объявила о подписании контрактов с защитниками Константином Корнеевым и Станиславом Калашниковым. В прошлом сезоне Корнеев выступал за «Салават Юлаев», Калашников — за «Торпедо» и «Кузню».

Защитник Корнеев продолжит карьеру в «Северстали»

Корнеев перешёл в уфимскую команду прошлым летом и провёл 42 матча, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-11». Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги Корнеев провёл 545 матчей и набрал в них 170 очков. Хоккеист является чемпионом России 2006 года в составе «Ак Барса». Также Корнеев является чемпионом мира.

На счету Калашникова 32 матча и 3 (1+2) очка в сезоне-2016/17. На уровне КХЛ хоккеист провёл 163 матча и набрал в них 23 очка.