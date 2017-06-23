Строум: в восторге от того, что присоединюсь к «Эдмонтону»

Форвард «Эдмонтона» Райан Строум поделился ожиданиями от игры в одной команде с Коннором Макдэвидом. Хоккеиста обменяли из «Нью-Йорк Айлендерс» на Джордана Эберле.



«Макдэвид часто бывал у меня дома, он хороший друг моего брата Дилана. Это отличный парень. Сейчас это если и не лучший игрок НХЛ, то один из них. Здорово, когда в новой команде есть знакомые лица.



Конечно, сначала я был в лёгком недоумении от обмена. Но несмотря на эмоции, связанные с тем, что мне предстоит расстаться с партнёрами, я не мог не задуматься о новых возможностях. Я видел игру «Эдмонтона» в плей-офф,. Я в восторге от того, что присоединюсь к команде», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

«Эдмонтон» обменял форварда Эберле в «Айлендерс», взамен получив Райана Строума