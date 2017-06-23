Петренко: Костина выберут в первой десятке на драфте, Липанова — во 2-м раунде

Олимпийский чемпион, известный тренер Сергей Петренко прокомментировал возможности Клима Костина и Алексея Липанова на предстоящем драфте новичков НХЛ.

«Костин идёт под первым номером среди европейцев, а как там карта ляжет, я честно не знаю, но думаю, что его в первом раунде в первой десятке задрафтуют, а Липанова, по моей информации, во втором раунде выберут. Мне вот звонили и агенты, и скауты, интересовались им, о нём очень хорошие отзывы, в первом раунде он, может, и не пройдёт, а во втором, скорее всего, точно.

Если Клим чувствует в себе силы, если он уверен, то почему бы и не попробовать себя за океаном? А вот получится у него или нет, это уже другой вопрос. Как ни крути, если бы у него был опыт игры среди взрослых, ему было бы полегче. Алексей Липанов — довольно обученный мальчишка в техническом плане, но он именно центральный нападающий, его с детства наигрывали на этой позиции, он не разноплановый игрок, он – созидатель. Его можно сравнить с Ларионовым. Он очень легко катается, отличное видение площадки, хорошие руки. У него очень хорошие задатки, а как его будут использовать в НХЛ — не знаю. Нужен ли он им, будет ли место и игровое время в команде, от этого много зависит, но задатки у этого мальчишки очень хорошие», — сказал Петренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.