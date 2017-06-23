Пругова: серии плей-офф в ЖХЛ — отличное нововведение, спасибо руководству лиги

Голкипер уфимской «Агидели», участница двух Олимпиад Анна Пругова рассказала, как начала заниматься хоккеем, а также поделилась ожиданиями от следующего сезона.

«Моя спортивная карьера началась в городе Хабаровске. Мама позвала нас с папой сходить на хоккей, как раз в Хабаровске только открылась „Платинум Арена“. И с этого похода на матч и началась моя хоккейная жизнь, меня буквально заворожила игра вратарей. И я заявила родителям, что хочу попробовать свои силы в этом деле. Спасибо маме с папой, что поддержали меня в моём необычном решении стать хоккейным вратарём. И так в 10 лет я ступила на лёд.



Серии плей-офф в ЖХЛ — это отличное нововведение, спасибо руководству, что наконец-то приняли такой регламент. Надеюсь также, постепенно увеличится и число команд в лиге.



Какие задачи ставлю для себя в олимпийском сезоне? Безусловно, как и любой уважающий себя спортсмен, ставлю перед собой максимальные задачи. На клубном уровне будем стараться и биться за первое место в регулярном чемпионате и в плей-офф. Ну и, конечно же, буду работать, чтобы войти в состав национальной сборной. И бороться за медали на зимних Олимпийских играх», — цитирует Пругову пресс-служба ЖХЛ.